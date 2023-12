Mirhəmid Hümbətov keçirdiyi iş qəzasından sonra həyatına əlil arabasında davam edib. Ailəsinə dəstək olmaq üçün oturaq görəbiləcəyi işləri araşdırıb, sonra dırnaq ustası olmağa qərar verib.



Metbuat.az bildirir ki, sosial şəbəkələrdə onu qınayanlar olsa da, dəstək olanlar daha çoxdur. Hər gün Şirvan şəhərindən Bakıya işə gələn Mirhəmid deyir ki, dırnaq ustalığını sevə-sevə öyrənir, bu sahədə uğur qazanacağına inanır.

Ətraflı "AZƏRTAC"ın sujetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.