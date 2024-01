“Xankəndinin mərkəzində gözəl şam ağacı var idi. Hər il onu bəzəyərdik. 31 dekabrda isə gözəl bir karnaval təşkil olunurdu”.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözləri Xankəndi sakini Xatirə Vəliyeva deyib.

O bildirib ki, hər il Xankəndiyə, evinə qayıtmaq üçün arzu tutub:

“Prezidentimizin müjdəsi sevincimizə sevinc qatdı. Artıq Qarabağ və Şərqi Zəngəzur yenidən qurulur. Günü sabah köçməyə hazırıq”.

Ətraflı “ATV Xəbər”in süjetində:

