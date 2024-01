Xəzər dənizinin Xaçmaz sahilində 3,3 maqnitudalı zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin dərc etdiyi verilənlərdən məlum olub.

“Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, Qusar stansiyasından 63 km şimal-şərqdə Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınmışdır”, - Mərkəz diqqətə çatdırıb.

Yeraltı təkanların Bakı vaxtı ilə 23:03-də qeydə alındığı vurğulanıb. Zəlzələnin dərinliyi 11 km olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.