"Bu il pensiya məbləğində indeksləşmə əmsalı 10,8 nəzətdə tutulub".

Metbuat.az bildirir ki, bunu ötən ilin yekunlarına dair keçiriləmn mətbuat konfransında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov deyib. O qeyd edib ki, bu il də pensiyalarda artım olacaq:

"Hər il dövlət başçısının tapşırığı ilə artım həyata keçirilir. Bu il də artım olacaq".

