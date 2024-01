"Vətəndaş pensiya kapitalına toplanmış vəsaiti bir dəfəyə ala bilməz".

Metbuat.az bildirir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov deyib:

"Qanunveriviliyə uyğun olaraq bu məbləğ 12 il ərzində hissə-hissə ödənilməlidir. Çünki vətəndaş bu məbləği fonda bir dəfəyə yox, hissə-hissə ödəyib".



