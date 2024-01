Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinə rəis təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifə Riad Qasımova həvalə edilib.

O, 2023-cü ildən Baş idarə rəisi vəzifəsini müvəqqəti icra edirdi.

