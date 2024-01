ARB televiziyasında yayımlanan “Elgizlə izlə” verilişindəki çıxışları ilə gündəmə gələn şairə İlhamə bədənşəkilləndirmə əməliyyatı etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bədənşəkilləndirmə əməliyyatından sonra ilk dəfə efirə çıxıb. Verilişin aparıcısı Elgiz onun xeyli çəki atdığını ifadə edib. Verilişin bəzi qonaqları şairənin xeyli gəncləşdiyini ifadə ediblər. Bildirilib ki, şairə İlhamə üzündə də estetik prosedurlar həyata keçirəcək.

