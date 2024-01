Rusiya prezidenti Vladimir Putin Türkiyəyə fevralın 12-də səfər edə bilər.

Bu barədə “Türkiye” qəzeti məlumat yayıb.

Məlumata görə, qəzet səfərin təfərrüatlarını açıqlamayıb.

Xatırladaq ki, yanvarın 19-da Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında Putinin Türkiyəyə səfərinin dəqiq tarixinin hələ müəyyən edilmədiyini və diplomatik kanallar vasitəsilə razılaşdırıldığını bildirmişdi.

