Xəbər verdiyimiz kimi ATV telekanalında yayımlanan "Bizimləsən" proqramı yarımçıq dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb aparıcı Zaur Baxşəliyevin özünü pis hiss etməsi səbəb olub. ATV televiziyasının mətbuat katibi Ozal İbrahimli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, aparıcı Zaur Baxşəliyev özünü pis hiss etdiyi üçün ona istirahət etməsi tövsiyyə olunub. Ozal İbrahimlinin sözlərinə görə, Zaur Baxşəliyev sabahdan etibarən işinin başında olacaq.

