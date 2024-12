Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2025-ci il 1 aprel saat 06:00-dək uzadılıb.

Metbuat.az, Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl bu müddət 2025-ci il 1 yanvar saat 06:00-dək olan dövrü əhatə edib.

