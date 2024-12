AZAL-ın sərnişin təyyarəsinin Aktau yaxınlığında qəzaya uğramasından dəqiqələr öncə sərnişinlərə “hər şey yaxşı olacaq” deyən stüardessa Hökümə Əliyeva qəhrəmanlığı ilə yadda qalıb.

Metbuat.az viral.az-a istinadən xəbər verir ki, Hökümə Əliyevanın yaşadığı evin qarşısına gül çələngləri düzülüb.

Qeyd edək ki, qəza nəticəsində pilotlar İqor Kşnyakin, Aleksandr Kalyaninov və bələdçi Hökümə Əliyeva həyatını itirib. Həlak olmuş ekipaj üzvləri II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq.

