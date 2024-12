Azərbaycan Premyer Liqasının ən bahalı futbolçuları - Siyahı

Azərbaycan Premyer Liqasında bazar dəyəri ən yüksək olan futbolçuların siyahısı yenilənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Transfermarkt" onlayn portalı məlumat yayıb.

"10-luq"un ilk 8 pilləsində "Qarabağ"ın üzvləri yer alıblar. Leandro Andrade və Olavio Juninyo 2 milyon avro ilə 1-2-ci pillələri bölüşdürürlər.

Azərbaycan millisinin üzvü Nəriman Axundzadənin qiyməti 1,8 milyon avroya yüksəlib. O, Ağdam təmsilçisindəki komanda yoldaşı Aleksey Kaşukla birlikdə 3-4-cü sıralardadır. Ölkə çempionunun qapıçısı Mateuş Koxalski 1,5 milyon avro ilə beşincidir.

Emmanuel Addai və Toral Bayramovun da bazar dəyəri qalxıb. Onlar Yassin Benzia ilə birlikdə 1,2 milyon avro qiymətləndiriliblər və müvafiq olaraq 6, 7 və 8-ci yerdədirlər.

"Sabah"dan Pavol Safranko 1 milyon avro ilə doqquzuncudur. "Neftçi"də çıxış edən və qiyməti düşən Yuri Matiasın da bazar dəyəri 1 milyon avro göstərilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.