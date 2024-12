2025-də beş bürcü böyük uğur gözləyir

2025-ci il astrologiya baxımdan bəzi bürclər üçün böyük şanslar gətirəcək. Həm iş həyatı, həm də şəxsi münasibətlər və inkişaf sahələrində uğurlu dövr yaşamağa hazır olan bu bürclər il ərzində müsbət enerjidən maksimum istifadə edə biləcəklər.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən 2025-ci ilin ən uğurlu 5 bürcünü təqdim edir.

Buğa bürcü (21 aprel – 21 may)

2025-ci il Buğa bürcləri üçün xüsusilə maliyyə və sevgi sahələrində şans gətirəcək. Yupiterin təsiri ilə Buğalar karyeralarında böyük irəliləyiş əldə edəcək və gözlənilməz gəlir mənbələri ilə qarşılaşacaqlar. Venera isə sevgi həyatlarına harmoniya və xoşbəxtlik bəxş edəcək.

Xərçəng bürcü (22 iyun – 22 iyul)



Hissiyyatlı bürclərdən olan Xərçəng 2025-ci ildə özünü daha təhlükəsiz hiss edəcək. Ailə münasibətlərində əmin-amanlıq və xoşbəxtlik ön planda olacaq. Yeni iş imkanları və güclü dostluqlar ilin əsas qazancı olacaq.

Qız bürcü (23 avqust – 22 sentyabr)

Qız bürcləri üçün 2025-ci il nizamlı və planlı yanaşmaları sayəsində uğurlar əldə edəcəkləri bir dövr olacaq. Yupiterin dəstəyi ilə uzun müddətdir gözlədikləri fürsətlər ortaya çıxacaq. Təhsil, karyera və şəxsi inkişaf sahələrində böyük addımlar atacaqlar.

Əqrəb bürcü (23 oktyabr – 21 noyabr)

2025-ci il Əqrəblər üçün dəyişikliklər ili olacaq. Xüsusilə maliyyə sahəsində böyük qazanc əldə edəcək və investisiyalarında müvəffəqiyyət qazanacaqlar. Sevgi həyatında isə gözlənilməz və xoş sürprizlər onları gözləyir.

Oğlaq bürcü (22 dekabr – 20 yanvar)

Oğlaqlar 2025-ci ildə səbrlərinin qarşılığını alacaqlar. Uzun müddət əziyyət çəkdikləri layihələrdən gözlənilən nəticələri əldə edə bilərlər. Xüsusilə karyera sahəsində yüksəliş və nüfuz qazanmaq fürsətləri ilə dolu bir il olacaq.

