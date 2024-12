Arda Turan Avropa nəhəngi ilə razılaşdı

Arda Turan Super Liqa təmsilçisi "Eyüpspor" ilə yollarını ayırmağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Arda yeni klubla razılaşıb. Türkiyə mediasının məlumatına görə, Ardanın razılığa gəldiyi klubun adı açıqlanmasa da, nüfuzlu klub olduğu bildirilir. Ardanın anlaşdığı klubun Çempionlar Liqası səviyyəsində olduğu deyilir.

Qeyd edək ki, ötən mövsüm Arda Turan “Eyüpspor”la 36 matçın 25-də qalib gəlib. Onun komandası ötən mövsüm 3 heç-heçə və 8 məğlubiyyətə imza atıb. Beləliklə klub TFF 1-ci Liqada çempion olub. "Eyüpspor" bu mövsüm tarixində ilk dəfə Super Liqaya yüksəlib. Arda Turanın klubu Super Liqada ilk beşlikdə qərarlaşıb.

