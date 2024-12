​Çin yeni nəsil amfibiya döyüş gəmisini istifadəyə verdi

Çin “Type 076” yeni nəsil amfibiya döyüş gəmilərindən ilki olan “Sichuan” gəmisini istifadəyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin cənub-qərbində yerləşən Sıçuan əyalətinin adını daşıyan gəmi Şanxaydakı Hudonq-Konqhua gəmiqayırma zavodundan çıxarılıb. Dövlət himninin oxunmasından sonra 40 min tonluq döyüş gəmisi suya salınıb. Yeni nəsil amfibiya döyüş gəmisi göyərtəsindəki elektromaqnit katapultu sayəsində sabit qanadlı təyyarələri, helikopterləri və amfibiya vasitələrini daşıya bilir. Gəminin açıq dənizdə Çin donanmasının döyüş qabiliyyətini artıracağı deyilir.

Çin "Type 075" əvvəlki nəsil amfibiya döyüş gəmilərindən birincisi olan "Haynan"ı 3 il əvvəl istifadəyə verib. “Haynan”dan sonra "Quangşi" və "Anhui" gəmiləri ordunun istifadəsinə verilib. Çin donanmasının “Liaoning”, “Shandong” və “Fucien” adlı üç təyyarədaşıyan gəmisi də var.

