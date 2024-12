​"Fənərbaxça"nın istədiyi ulduz futbolçudan sürpriz qərar

"Fənərbaxça"nın mövsümün əvvəlində heyətinə qatmaq istədiyi Kristian Medina müqavilə imzalayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, istedadlı futbolçu karyerasını Argentinada davam etdirəcək. Məlumata görə, Kristian Medina "Boka Xuniors"dan ayrılaraq, Brazliyanın digər klubuna keçəcək. Argentinanın aparıcı xəbər qəzeti olan “Ole”, Kristian Medinanın “Estudiantes”ə transfer olunduğunu yazıb. İddialara görə, artıq onun üçün 15 milyon transfer haqqı da ödənilib.

Qeyd edək ki, Kristian Medina bu mövsüm "Boka Xuniors"da 30 oyun keçirib və 3 qola imza atıb, 3 məhsuldar ötürmə edib. Argentinalı oyunçu on nömrə, mərkəz yarımmüdafiəçisi və yarımmüdafiənin sağ cinahında oynaya bilir. “TyC Sports”, futbolçunun "Fənərbaxça"ya transfer olunacağını yazmışdı.

