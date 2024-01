Tanınmış "tiktoker" Xanım İsmayılzadə vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Məlumata görə, 21 yaşlı Xanım talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.

Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl şairə Nazilə Səfərlinin aparıcısı olduğu "Banu" Xanımın toyunda iştirak edib, onun toy məclisini işıqlandırıb.

