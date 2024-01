Ötən ildən sosial yardım alan şəxslərin ödənişlərində artım olacaq.

Metbuat.az bildirir ki, mövcud qaydalara əsasən, ehtiyac meyarının artması 2024-cü ildən etibarən ünvanlı sosial yardım almaq hüququ yaranan şəxslərin yardım məbləğinə də təsir göstərəcək.

Ətraflı sujetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.