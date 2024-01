Pensiyalar bu qədər artacaq - AÇIQLAMA

Bu il pensiya kapitalının 8,8 % artırılması gözlənilir.

Bu sözləri "Xəzər Xəbər"ə açıqlamasında Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin üzvü, millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib.

Onun sözlərinə görə, "Əmək Pensiyaları" haqqında qanuna əsasən sığortaolunanların fərdi şəxsi hesabının sığorta hissəsində qeydə alınan pensiya kapitalı ildə bir dəfə istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq indeksləşdirilir.

Millət vəkili pensiya kapitallarının 2023-cü ildəki illik inflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq artırılacağını bildirib.

