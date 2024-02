Bu gün prezident seçkilərində Xalq artisti Flora Kərimova da iştirak edib.

Metbuat.az bildirir ki, o, səs verdiyi görüntüləri öz sosial media hesabında paylaşıb. Görüntülərdə onun kövrəldiyi görünür.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

