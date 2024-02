Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanda keçirilən növbədənkənar prezident seçkilərində səsvermə prosesi başa çatıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, artıq Xankəndi şəhərində 122 saylı Seçki Dairəsinin 14 saylı seçki məntəqəsinin səsləri sayılıb.

Prezidentliyə namizəd İlham Əliyev Xankəndidə seçicilərin 100 faiz səsini toplayıb.

