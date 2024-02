Tanınmış jurnalist Tural İbadlıya yeni vəzifə verilib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz özünün sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Bildirilib ki, Tural İbadlı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyinin (İKTA) ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə meneceri təyin edilib.

