Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Bakıda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1999-cu il təvəllüdlü Əhməd Əhmədovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı atası 1972-ci il təvəllüdlü Mehman Əhmədova, anası 1977-ci il təvəllüdlü Pikə Əhmədovaya və 2015-ci il təvəllüdlü azyaşlı qardaşına balta ilə xəsarətlər yetirərək onları qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

“Qafqazinfo”nun hadisə yerindən lentə aldığı görüntüləri təqdim edirik:

