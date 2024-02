Bakıda tələbə dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Texniki Universiteti məlumat yayıb.

Məlumata görə, Metallurgiya və materialşünaslıq fakültəsinin II kurs tələbəsi Səbuhi Əhmədli ürək tutmasından vəfat edib.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.