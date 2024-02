Sabaha Milli Məclisin iclası çağırılıb

Milli Məclisin fevralın 16-da iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, toplantı saat 10:00-da baş tutacaq.

İclasın gündəliyi hələ məlum deyil. Toplantıda dövlət başçısının Baş nazirin təyinatı ilə bağlı təqdimatına baxılacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, ötən gün Nazirlər Kabineti istefa verib. Konstitusiyanın 118-ci maddəsinə görə, Baş naziri Milli Məclisin razılığı ilə Prezident təyin edir. Baş nazir vəzifəsinə namizədlik haqqında təklifi Prezident öz vəzifələrinin icrasına başladığı gündən bir ay və ya Nazirlər Kabinetinin istefa verdiyi gündən iki həftə müddətindən gec olmayaraq Milli Məclisinin müzakirəsinə təqdim edir. Milli Məclis Baş nazir vəzifəsinə namizədlik haqqında qərarı həmin namizədliyin təqdim edildiyi gündən bir həftədən gec olmayaraq qəbul edir. Göstərilən qayda pozularsa və ya Prezidentin təqdim etdiyi namizədlərin Baş nazir vəzifəsinə təyin olunmasına üç dəfə razılıq verilməzsə, Prezident Baş naziri Milli Məclisin razılığı olmadan təyin edə bilər.

Xatırladaq ki, Milli Məclisin iclasları adətən saat 11:00-da başlayır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.