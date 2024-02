Qubada daha bir məktəbli xəstəlik səbəbindən vəfat edib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Quba şəhəri Hikmət Hüseynov adına 4 saylı humanitar fənlər təmayüllü məktəb-liseyin XI sinif şagirdi Aytən Elman qızı Baxışova uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, dörd gün əvvəl Qubanın Alekseyevka kənd tam orta məktəbində peşə təmayüllü ixtisas üzrə sinifdə təhsil alan Cavidan Həmidov da dünyasını dəyişib.

