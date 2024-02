Ötən gün Rusiyanın paytaxtı Moskvada saxlanılan azərbaycanlı fitnes məşqçisi Kamil Zeynallı Bakıya qayıdıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, onu gətirən təyyarə səhər saatlarında Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanına enib.

Baku TV Kamil Zeynallının evində olub, reportaj hazırlayıb:

