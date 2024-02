Azərbaycan karateçiləri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Fujeyra şəhərində keçirilən “Karate 1 Gəncləri Liqası” turnirində uğurla çıxış ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Karate Federasiyasından bildirilib. Məlumata görə, milli komanda yarışda 3 medal qazanıb.

Qızlar arasında Gülay Orucova (59 kiloqram), yeniyetmələrdən Nəsimi Musayev (70 kiloqram) fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar. Gənclərin mübarizəsində isə Fərid Hacızadə (55 kiloqram) üçüncü yerin sahibi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.