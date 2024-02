İsrail səfiri Xocalı soyqırımı ilə bağlı başsağlığı verdi

"Bu gün biz 1992-ci ildə Xocalıda qətlə yetirilən qurbanları yad edirik. İsrail adından Azərbaycan xalqına dərin hüznlə başsağlığı verirəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik Xocalı soyqırımının 32-ci il dönümü ilə bağlı "X" hesabında paylaşımında bildirib.



Diplomat qeyd edib ki, onun ölkəsi də bu ağrını anlayır: "Uşaqlar, qadınlar və qocalar da daxil olmaqla günahsız həyatların anlamsız şəkildə qətlə edilməsinə şahid olmağın dəhşətini anlayırıq. İstər 1992-ci ilin fevralında, istərsə də 2023-cü ilin oktyabrında bu cür vəhşiliklər bizi ədalətsizlik və nifrətlə mübarizəni davam etdirməyə və ümumi insanlığı qorumağa məcbur edir", - səfir deyib.

