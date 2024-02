Azərbaycanda bu avtomobillərin qiyməti 30 faiz ucuzlaşdı - VİDEO

Böyük həcmli mühərriki olan avtomobillərin qiyməti kəskin azalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dizel və hibrid mühərrikli avtomobillərin idxalının artması ilə benzin mühərrikli avtomobillərə tələbat azalıb.

Xüsusilə də bu hal mühərrik həcmi böyük olan avtomobillərin satışına təsir edib.

Avtomobil satışı üzrə mütəxəsis Sərxan Qədirov da "Xəzər Xəbər"ə bildirib ki, bəzi avtomobillərin dəyəri 30%-dən çox ucuzlaşıb.

Eskpertin sözlərinə görə, qiymətlərə təsir edən amillərdən biri də Koreya istehsalı olan dizel mühərrikli "offroad" avtomobillərin ölkəyə idxalının artmasıdır.

