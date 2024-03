Bərdə rayonunda 13 yaşlı qız intihar edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Qarayusifli kəndində qeydə alınıb. 2011-ci il təvəllüdlü Cəfərli Fəxrəndə Tural qızının meyiti tövlədə asılmış vəziyyətdə tapılıb.

İntiharın səbəbləri məlum deyil .

Metbuat.az intihar edən qızın fotosunu təqdim edir:

