Əliyeva Yeganə Ağabala qızı Salyan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına baş həkim təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 35 ilə yaxındır ki həmin xəstəxanada cərrah-həkim kimi fəaliyyət göstərib.

Bundan əvvəl isə xəstəxananın baş həkimi Nurlan Hüseynov olub.

