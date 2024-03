Yevlax rayonunda 20 yaşlı gənc intihar edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, 2004-cü il təvəllüdlü Ələddinli Amil Rövşən oğlu saat 21.00 radələrində yaşadığı evin həyətində intihar edib.

Faktla bağlı Yevlax rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

