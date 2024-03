ABŞ-də təyyarə qəzası nəticəsində 4 nəfər ölüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, hadisə Virciniya ştatının Bat qraflığında meydana gəlib.

Şəxsi təyyarə yerli vaxtla saat 15:00-da (Bakı vaxtı ilə 23:00) baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.