Sosial şəbəkələrdə naməlum şəxslərin Bakıda Ermənistanla bağlı kitablar yayması barədə məlumatlar yayılıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbut.az-a verilən məlumata görə, qeyd olunan ünvana kitabların qoyulması barədə yayılan məlumatlar üzrə araşdırma aparılır.

Araşdırmanın nəticəsi ilə bağlı məlumat veriləcək.

