Dayanma və durma qaydalarının pozulmasına görə cərimə məbləği 20-40 manatdır.

Metbuat.az bildirir ki, sürücülərin böyük əksəriyyəti dayanma və durmanı qadağan edən nişanların mənasını hələ də bilmir. Ən çox yol verilən səhvlərdən biri də dayanma və durma qaydalarının pozulmasıdır.

Lakin bəzi hallarda sürücülər düşünürlər ki, dayanmağa icazə olmayan yerdə sərnişin düşürdüb yollarına davam edə bilərlər. Bəs bu halda sürücülər cərimə olunurlarmı?

Ətraflı süjetdə:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

