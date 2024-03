Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasında bakalavrların hazırlanmasına çəkilmiş xərclərin hesablanması Qaydası təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.