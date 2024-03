"Yeşilcam" filmlərinin unudulmaz aktyoru Şevket Altuğ 81 yaşını qeyd edib.

Metbuat.az bildirir ki, aktyor özünün sosial media hesabında bununla bağlı paylaşım edib. Onun son halı izləyicilərin təccübünə səbəb olub.

Qeyd edək ki, bir çox türk filmində yer alan aktyor 1993-1997-ci illərdə ATV-də yayımlanan "Super Baba" serialında Fikrət Aksu obrazı ilə sevilib.

Aktyorun son halını təqdim edirik:

