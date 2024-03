“Azərbaycanda 2024-cü ilin ilk 2 ayında 23 min, 2023-cü ildə isə 65 min yeni iş yeri açılıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov Milli Məclisin iclasında bildirib.

Baş nazir qeyd edib ki, son dövrlərdə 350 mindən çox iş yeri açılıb.

