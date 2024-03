Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Federal Təhlükəsizlik Xidmətinə satqınları üzə çıxarmaqla bağlı tapşırıq verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ölkə lideri satqınların adbaad müəyyənləşdirilməsi və cəzalandırılmaları ilə bağlı tapşırıq verib.

V.Putin, həmçinin diversiya və terrorçu qrupların Rusiya ərazisinə soxulmaq cəhdlərinə diqqət çəkib: “Onları müəyyənləşdirmək və harada olmalarından asılı olmayaraq cəzalandırmaq lazımdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.