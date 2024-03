Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) sürücülərə xəbərdarlıq edib.

NİİM-dən Metbuat.az-a bildirilib ki, Yasamal rayonu, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində yolda təmir işləri aparılır.

"Sürücülərdən nəzərə almaları tövsiyə edilir", - xəbərdarlıqda deyilir.

