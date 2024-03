Elgizin və Xoşqədəmin verilişi ilə bağlı QƏRAR VERİLDİ - FOTO

ARB TV-də yayımlanan bəzi verilişlərin yayım vaxtı dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ARB TV-nin instagram səhifəsində məlumat verilib. Dəyişiklik “Elgizlə izlə”, “Səni axtarıram” və “Xəbər ətər” verilişlərini əhatə edir. Bildirilir ki, “Elgizlə izlə” verilişi 14:00-da, “Səni axtarıram” verilişi 16:30-da, “Xəbər ətər” proqramı isə 10:50-də yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, ATV-də yayımlaman “Bizimləsən” proqramının efir vaxtı azaldılıb. “Bizimləsən” verilişi bu gündən etibarən 16:30-da efirə çıxacaq.

