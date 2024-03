“Crocus City Hall”un gələcək taleyi barədə danışmaq hələ tezdir".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.

Onun sözlərinə görə, bu məsələ hələ Kremlin gündəmində deyil.

