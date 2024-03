AMB bu banka icrası məcburi sərəncam verdi

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) “Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC-yə daxili prosedurlarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı icrası məcburi sərəncam verib.

Metbuat.az bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu addım məcmu halda likvidliyin örtülmə əmsalının düzgün hesablanmaması nəticəsində fevralın sonuna AMB-yə təqdim edilmiş hesabatda qurumun "Banklarda likvidlik riskinin idarə edilməsi Qaydası”nın 7.2-ci bəndi ilə müəyyən edilmiş həddən yuxarı saxlanması tələbi təmin edilmədiyinə görə “Banklar haqqında” qanunun 47-ci maddəsinin tələbləri rəhbər tutularaq atılıb. Sözügedən pozuntu Bankın maliyyə dayanıqlığı üçün təhdid yaratmır.

