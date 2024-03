Mətbuat Şurası İdrak Camalbəylinin vəfatı ilə bağlı məlumat yaydı

Mətbuat Şurası Ukraynada yaşayan azərbaycanlı jurnalist İdrak Camalbəylinin vəfatı ilə bağlı məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Şuradan məlumat verilib.

Azərbaycan Mətbuat Şurası Ukraynada vəfat etmiş azərbaycanlı jurnalist İdrak Camalbəylinin ailə üzvlərinə, əzizlərinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.

1976-cı ildə Bakıda anadan olmuş İ.Camalbəyli 2003-cü ildən jurnalistikada olub. “Bakı xəbər” və “Ölkə” qəzetlərində, ANSPress.az və Missiya.az informasiya portallarında çalışıb. Ömrünün son illərini keçirdiyi Ukraynada Azərbaycan və xarici media orqanları üçün xəbərlər hazırlayıb. Ölkədə müharibə başlayan gündən indiyədək ən qaynar nöqtələrdən reportajlar yayımlayıb.

Allah jurnalist həmkarımıza rəhmət eləsin!" - Şuranın məlumatında qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.