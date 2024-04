Mutu istefa verdi

Adrian Mutu ÇFR-in baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun saytı məlumat yayıb. Bildirilib ki, mütəxəssis Rumıniya kubokunda CFR-in "Korvinul Hunedoara"ya 0:4 hesablı məğlubiyyətindən sonra istefa ərizəsini rəhbərliyə təqdim edib. Onun istefa ərizəsi bu gün qəbul olunub.

Qeyd edək ki, "Neftçi"nin sabiq baş məşqçisi Adrian Mutu bu ilin yanvarında ÇFR-ə baş məşqçi təyin edilmişdi. Onun rəhbərliyi altında komanda meydana çıxdığı 11 oyunun 5-də qələbə qazanıb, 3-də heç-heçə edib, 3-də isə məğlub olub.

