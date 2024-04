Pensiyaların məbləğində artım olacaq? - AÇIQLAMA

Bu ilin dövlət büdcəsi xərclərinin 43 faizi sosial yönümlü xərclərə sərf edilməsi nəzərdə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DOST TV-nin canlı yayımında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov deyib.

O qeyd edib ki, büdcə xərclərinin demək olar yarısı sosial sahəni əhatə edir:

"Sosial sahədə davamlı islahatlar həyata keçiriləcək. İnanırıq ki, cari və növbəti illərdə də sosial ödənişlərin məbləğlərində artımlar ediləcək. Bununla bağlı öncədən məlumat vermək düzgün olmazdı".

