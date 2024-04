İraqın Nəqliyyat Nazirliyi pilotsuz təyyarələrin İran ərazisindən İsrailə doğru buraxılmasından sonra ölkənin hava məkanının bağlanması barədə göstəriş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İraqın İNA agentliyi məlumat yayıb.

Bundan əvvəl “Al Arabiya” telekanalı İrandan buraxılan pilotsuz təyyarələrin hazırda İraq ərazisini keçməsi səbəbindən Bağdad Beynəlxalq Hava Limanı üzərində hava məkanının bağlandığını bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.