May ayının qeyri-iş günlərinin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 9 May–Faşizm üzərində qələbə günü, 28 May–Müstəqillik Günü qeyri-iş günləri hesab olunur.

Şənbə və bazar günləri də əlavə edilsə, gələn ay 10 gün iş olmayacaq.

