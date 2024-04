Jirinovskinin “peyğəmbərliyi”: Rusiya mediası bundan danışır

İran-İsrail müharibəsi ilə bağlı Rusiya mediası LDPR-nin mərhum lideri Vladimir Jirinovskinin bir zamanlar etdiyi açıqlamalardan sitat gətiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Rhymes and Punchies” Telegram kanalında görüntülər yayımlanıb.

Videoların birində Jirinovski bildirib ki, 2024-cü ildə Yaxın Şərqdə Üçüncü Dünya müharibəsinin başlanmasına səbəb olacaq hadisələr başlaya bilər. Başqa bir videoda LDPR lideri Yaxın Şərqdə nüvə münaqişəsindən danışır.

Qeyd edək ki, Jirinovski uzun illər öncə - 2012-ci ildə Ukraynada inqilab, eyni zamanda ABŞ-nin prezidentlərindən birinin qaradərili olacağını bəyan edib.

